34-летняя Ребекка Шеррок из Брисбена, что в Австралии, имеет чрезвычайно развитую автобиографическую память (H-SAM). Это особое неврологическое состояние под названием гипертимезия, которое позволяет людям помнить большую часть своей жизни в мельчайших деталях, пишет focus.ua со ссылкой на издание Metro.

Ребекка рассказывает, что самое первое воспоминание, которое она может датировать, — это 23 декабря 1989 года, когда ее фотографировали. У женщины есть и более ранние воспоминания, но тогда она была слишком маленькой, чтобы понять концепцию календаря.

«Мое самое первое воспоминание еще с тех времен, когда я была эмбрионом в утробе матери. Помню, как моя голова была в ногах. На данный момент могу вспомнить 95% всего, что произошло со мной в жизни», — говорит Ребекка.

Диагноз австралийке поставили довольно поздно — 23 января 2011 года, когда ей исполнился 21 год. H-SAM может вызвать серьезные проблемы с психическим здоровьем, в частности депрессию. Шеррок призналась, что борется с бессонницей и нуждается в терапии. Перед сном она слушает классическую музыку, а если это не помогает, то принимает препараты, которые ей прописал врач.

Впрочем, есть один неоспоримый бонус от этого заболевания. Ребекка использует его для получения новых навыков. Например, за 10 недель ей удалось изучать французский и испанский языки.

По словам экспертов, гипертимезия — чрезвычайно редкое расстройство: в мире всего 62 человека, которые имеют такую феноменальную память.