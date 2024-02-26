Минуло 32 года со дня одной из самых страшных и кровавых трагедий в мире — Ходжалинского геноцида.

Тысячи людей с раннего утра чтут память безвинно погибших людей у мемориального комплекса «Крик матери» в Баку. Люди приносят цветы — красные розы и гвоздики и ждут своей очереди, чтобы возложить их у памятника матери, держащей на руках своего мертвого ребенка.

Этот памятник был создан в память о жертвах Ходжалинской трагедии, которая потрясла весь мир своей жестокостью.

Произошедшее стало самым тяжелым военным преступлением в Карабахской войне и одним из самых страшных в современной истории.

У подножия памятника на черном мраморе на азербайджанском и английском языках высечено: «26 февраля 1992. Геноцид в Ходжалы».

Имена 613 мирных граждан, погибших в Ходжалы, высечены на барельефе памятника.