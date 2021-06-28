Согласно заключенному между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой соглашению о сотрудничестве в военной сфере, с 28 июня в Баку начались совместные тактические учения с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021».

Как сообщает Министерство обороны, основной целью учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих является совершенствование взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе проведения боевых операций, развитие у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями.

В учениях, которые продлятся до 30 июня, задействовано до 600 человек личного состава, до 40 танков и другой бронетехники, до 20 артиллерийских установок и минометов различного калибра, 7 боевых и транспортных вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата различного назначения, до 50 единиц автомобильной техники.