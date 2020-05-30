Начались протесты?

О том, что в ближайшем будущем в России начнутся протесты, говорили давно и много. По данным социологов и экспертов их начало определяли в конце лета или начале осени. Обоснование известное. Теплая погода летом, народ потянется либо на курорты, у кого будет такая возможность, либо на дачи собирать овощи, фрукты, ягоды, закатывать банки с домашней консервацией и копать картошку. Не до политики.

Свои обоснования и прогнозы наблюдатели строили при одном условии, что власть своими действиями не усугубит ситуацию. И, как это обычно бывает, в острые моменты кризиса именно власть неуклюжим поведением может нарушить пусть и неустойчивое, но равновесие.

По всем признакам назначенный на 24 июня военный парад в Москве вызывает не подъем патриотизма, пусть и искусственного, а серьезное раздражение. Все понимают, что подобные мероприятия стоят больших денег, а простым и даже не очень простым гражданам их не просто не хватает, а их вообще нет. Не случайно в московских супермаркетах часто отмечаются случаи воровства продуктов питания. Люди идут на откровенное правонарушение из-за того, что им и их детям просто нечего есть.

Отсюда катастрофическое падение рейтинга Путина. Даже по официальным данным ВЦИОМ. Видимо, российский президент очень обескуражен такими цифрами. Иначе чем объяснить какую-то злобную кампанию против издания Bloomberg, которое такие данные опубликовало и ссылается на них в своем материале. В Москве потребовали извинений и опровержений на что получили вполне понятный отказ. Опровергать официальные данные? Ваши цифры, вы и опровергайте, если они вам не нравятся. Зеркало, в конце концов, не виновато. Или виновато? Известно у кого и почему.

Вторая причина панических настроений в Кремле — это именно боязнь протестов. Ждут их к осени, а они уже сейчас. И виновата в этом власть сама.

Основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве 300.000 рублей у бывшего полицейского. Сам проект рассматривается как своего рода профсоюз полицейских. Публик публикует материалы, посвященные защите прав, как полицейских, так и жертв полицейского произвола. Практически все, в том числе и полицейские о Воронцове говорят, как об очень авторитетном человеке.

Дальше — больше. Как передает ТАСС, против Владимира Воронцова возбуждено еще и дело об оскорблении представителя власти. Сколько нужно закончить университетов, чтобы понять связь преследований с правозащитной деятельностью бывшего полицейского.

Известный журналист Илья Азар вышел на одиночный пикет в защиту Воронцова к зданию Главного управления МВД по Москве по адресу улица Петровка, 38. Возможно, читатели вспомнят произведение Юлиана Семенова с таким названием.

Азара тут же задержали за нарушение карантина. Он стоял один, никого не собирал, и юридически нет никаких нарушений. Тем не менее, его задержали, и суд 28 мая назначил ему административный арест на 15 суток.

В поддержку уже Азара стали на Петровке собираться журналисты. Их тоже задерживают. В частности, сотрудников радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. Татьяна объяснила, почему вышла протестовать. «Илья Азар мой друг и коллега, и я всегда его поддержу. На самом деле, если бы ему не дали 15 суток, я бы вряд ли вышла на пикет». Свой плакат «Одиночный пикет — не преступление» она взяла в руки, чтобы указать в принципе на незаконность таких арестов. Простояла она ровно 10 секунд.

Задержание журналистов вообще незаконно, так как это запрещено статьей 144 Уголовного кодекса России. Как заявили правоохранители, у них не было редакционного задания. Однако в соответствии с приказом министра внутренних дел и распоряжением мэра Москвы журналист не обязан иметь никаких дополнительных бумаг, кроме редакционного удостоверения (пресс-карты). Тем не менее, задерживают, несмотря на вопиющие нарушения.

Если бы только журналистов. В поддержку Азара, он депутат в районе Москвы Хамовники, вышли коллеги из других районов и московской городской думы. Их тоже задерживали, выписывали штрафы и подвергали арестам. Формулировка все такая же — нарушение карантина. Хотя многие вообще стояли без плакатов, но для полицейских это ничего не значило. Был приказ всех хватать. Отметим, что в Санкт-Петербурге возле Гостиного двора задержали 10 человек по той же причине и с подобными формулировками. Юридическую помощь задержанным оказывали адвокаты от «Апологии протеста».

Видимо в какой-то момент власть спохватилась, потому что количество задержанных начало стремительно расти и всех все равно не задержишь. В защиту задержанных стали высказываться уважаемые люди, главные редакторы изданий и медиа, в которых работают задержанные журналисты. Они заявили о полной поддержке своих подчиненных и стали предпринимать меры по их освобождению. Как и других задержанных. Скандал вышел за пределы России и получил международную огласку. Поэтому большинство освободили с протоколами об административном нарушении и штрафами.

Вообще стремительно происходит процесс десакрализации власти. Сатирический ролик Максима Галкина, выложенный в Instagram, собрал уже более 4 млн. просмотров. В нем пародируется совещание Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным по поводу режима прогулок для москвичей. Галкин, обе роли, исполняет сам.

Как объясняет пародийный мэр пародийному президенту, «сначала смогут гулять жители домов, окна которых выходят на северо-запад и юго-восток одновременно, далее, конечно же, те, у кого дома параллельны экватору, и только после них — дома, которые находятся в программе реновации (программа расселения и сноса ветхих и малоэтажных домов — авт.)». В конце видео разработанные правила получают название «График, чтобы подышать свободно через день».

Несколько российских СМИ опубликовали, а затем удалили новость о видеоролике. Среди них Лента.ру и Газета.ру, входящие в Rambler Group, сам Рамблер, а также «Московский комсомолец», агентство Regnum и сайт телеканала «360 Подмосковье». Как сообщило издание The Bell, они сделали это после звонков из мэрии Москвы и администрации президента России.

Галкин уже шутил в адрес президента России, сказав, что Путин — это не фамилия, а должность. В ответ на это в интервью ТАСС 20 марта российский президент сказал, что «человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно», при этом отметив, что юмор Галкина востребован.

Похоже, что за прошедшие месяцы многое изменилось. Власть начинает бояться юмористов и сатириков. Дела у нее, в самом деле, очень неважные.

Вполне возможно, что задержания в Москве и Санкт-Петербурге еще не вызовут массовых протестов. Тем не менее, проблемы у Путина не уменьшились.

Ему нужно провести голосование по изменениям в конституцию и обнулить свой президентский срок. Еще совсем недавно с этим не было бы никаких проблем. Однако обвал нефтяных цен и эпидемия существенно изменили экономическую и политическую ситуацию.

Пример Китая показывает, что выход из кризиса будет долгим и сложным. По гражданам России все это ударило очень больно и вызвало сильное недовольство властью. Исследования социологов, а настоящие показатели есть в администрации президента, показывают не просто злость, а ненависть в отношении власти. И, самое главное, неизвестно что со всем этим делать.

Вот почему летом обязательно будет проведено голосование. Для Путина оно стало своего рода idées fixes, от которой он не может и не хочет отказаться. Отсюда противоречивость в действиях власти. Она готовится жестко подавлять протесты, но и опасается последствий таких действий.

Пока принято решение народ не сильно раздражать. Журналисты и депутаты разных уровней штрафы заплатят, и может все успокоится.

В июне 1789 года в парижском Лувре тоже так думали. Известно, чем это для бурбонов закончилось.