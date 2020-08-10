Наблюдатели СНГ: Президентские выборы в Беларуси прошли организованно и соответствовали законодательству

Президентские выборы в Беларуси прошли организованно и в соответствии с законодательством. Об этом заявил в понедельник председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, входящий в наблюдательную миссию, сообщает ТАСС.

«Выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Беларуси», — сказал он.

Лебедев также сообщил, что миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов.

По его словам, выборы «были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан».

На состоявшихся в воскресенье выборах зарегистрировано рекордное число национальных наблюдателей — более 48 тыс. Однако выборы впервые прошли без широкого международного наблюдения. По данным ЦИК, аккредитованы 248 международных наблюдателей, из них 184 представляют структуры СНГ, в том числе 50 — Межпарламентскую ассамблею СНГ. От участия в наблюдении за выборами по причине пандемии и позднего приглашения Минска отказались БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ и ПАСЕ. В Центральной избирательной комиссии РФ заявили, что ее представители на выборах присутствовать не смогут, поскольку не получили официального приглашения от Белоруссии. Представители России работали наблюдателями на выборах в составе миссии СНГ.