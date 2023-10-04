Наблюдатели Европейского союза в Армении заманили официальный Ереван в ловушку.

Как передает #, об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.

«С пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты при посредничестве Москвы, отговаривало именно западное сообщество, а именно Европейский союз. Что не нужно выполнять то, о чем договорились Москва-Баку-Ереван, а стоит идти каким-то особым путем», — сказала она.

Захарова также отметила, что Евросоюз никаким образом не помогал жителям Карабаха, уезжающим в Армению.

«Российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня. Это все тоже наблюдал Европейский союз со стороны, даже не думая каким-то образом в практическом плане помогать и содействовать»,- подчеркнула Захарова.