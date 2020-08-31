На Земле началась магнитная буря

Слабая магнитная буря началась на Земле утром в понедельник, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) РФ.
«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)», — говорится на сайте лаборатории.
Уточняется, что буря длилась примерно с 7.00 до 10.00 . Данные о состоянии магнитосферы Земли с 9.00 по 12.00 пока не приводится.
| 2020-08-31T13:48:22+04:00 31 августа 2020, 15:01|

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss