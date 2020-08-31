На Земле началась магнитная буря

Слабая магнитная буря началась на Земле утром в понедельник, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) РФ.
«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)», — говорится на сайте лаборатории.
Уточняется, что буря длилась примерно с 7.00 до 10.00 . Данные о состоянии магнитосферы Земли с 9.00 по 12.00 пока не приводится.
Всего в классификации пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.