Археологи выяснили происхождение олова на затонувшем Улубурунском корабле. Об этом сообщает пресс-служба Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Улубурунский корабль — это финикийское торговое судно, затонувшее в XIV веке до нашей эры у анатолийских берегов к юго-востоку от современного города Каш. Его обнаружили в 1982 году, и это стало настоящим прорывом для специалистов по истории торговли и мореплавания. Судно достигает в длину 15 метров и способно перевозить 20 тонн груза.

Майкл Фрачетти из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и его коллеги решили выяснить, где произвели олово, которое перевозил корабль. Для этого они решили проанализировать его изотопный состав — каждое месторождение металла обладает уникальным сочетанием разных изотопов, благодаря чему можно узнать, где добыли руду. «За последние пару десятилетий ученые собрали информацию об изотопном составе месторождений оловянной руды по всему миру, а также о природных механизмах, с помощью которых изотопный состав передавался [оловянной руде] касситериту при его образовании», — поясняю ученые.

Выяснилось, что две трети олова были получены из шахты Кестель, которая находится на территории современной Турции, а одну треть добыли в руднике Мушистон в Узбекистане. Это позволяет говорить о существовании в XIV веке до нашей эры развитой торговой сети, простирающейся на многие тысячи километров.

«Поиск олова был большой проблемой для доисторических государств. Специалистов долго интересовало, как крупные империи бронзового века удовлетворяли свой огромный спрос на бронзу, учитывая относительную редкость олова», — поясняют авторы исследования. Теперь у ученых есть ответ — сырье могли привозить издалека.

Олово было ключевым компонентом бронзы — высокотехнологического для 1500-х годов металла гораздо прочнее меди. Из него изготавливали предметы быта, оружие и защитное снаряжение. Улубурунский корабль также вез и медь, достаточную для выплавки 11 тонн бронзы. (gazeta.ru)