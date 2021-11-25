Армения должна воспользоваться предоставленной ей возможностью для установления мира, полностью соблюдать режим прекращения огня и сотрудничать, сообщает Анадолу.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Армении необходимо оценить в качестве шанса протянутую ей руку мира, полностью соблюдать режим прекращения огня и проявлять приверженность к сотрудничеству», — говорится, в частности, в коммюнике.

Согласно заявлению, в ходе заседания Совбез Турции рассмотрел вызовы и угрозы, с которыми страна столкнулась и может столкнуться в будущем в процессе реализации своей экономической политики в соответствии со своими целями.

Отмечено, что Анкара выступает за разрешение разногласий между северными соседями Турции в рамках международного права и уважения их территориальной целостности.

СНБ Турции призвал избегать односторонних шагов с тем, чтобы выборы в Ливии прошли в обстановке законности и мира.

В декларации также содержится призыв к международному сообществу противодействовать силам, пытающимся злоупотреблять процессом выборов в Ливии в своих интересах.