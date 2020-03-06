На Западе инвалидность не преграда для усыновления. А у нас?

Каждый ребенок должен расти в семье, а не в казенном, пусть и комфортном, учреждении. Большинство людей, желающих усыновить ребенка, хотят, чтобы ему было несколько месяцев или максимум года два-три. Дети постарше куда реже находят мам и пап. Неохотно в нашей республике усыновляют и детей с инвалидностью, в отличие от стран Запада.

Для того чтобы стимулировать тех, кто готов стать приемными родителями сирот с ограниченными возможностями здоровья, в Азербайджане предусмотрено применение ряда стимулирующих механизмов и льгот. Речь идет о применении льгот в сфере оплаты образования, а также ряда налоговых и других послаблений, предусмотренных в Трудовом кодексе, а также поощряющих мер по многим направлениям, как для ребенка, так и для родителя. Об этом на днях заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

Председатель Общественного объединения помощи детям-инвалидам «Мушвиг» Валида Аббасова заявила «Зеркало», что работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья уже 20 лет. По ее словам, со временем отношение к детям с инвалидностью поменялось, и сейчас уже от них, к счастью, практически никто не шарахается.

«Но что касается усыновления, в нашей стране в отличие от заграницы, таких детей мало кто хочет усыновить. Здоровых детей не каждый готов взять в семью, что говорить про тех, у кого инвалидность. За границей государство платит деньги опекунам и идет им на встречу, а у нас те, кто хотят взять ребенка порой сталкиваются с множеством препятствий», –говорит она.

У многих наших граждан чуткие сердца, но до них надо достучаться, проводя просветительскую работу, считает В.Аббасова.

«Если государство платило бы им нормальную сумму на содержание детей, желающих было бы больше. Детям с ограниченными возможностями здоровья часто нужна специальная еда, памперсы, коляски, которые хоть и выдают, но раз в пять лет. Однако, –подчеркивает она, – также нужны мониторинги семей, причем не надо предупреждать о предстоящем визите соцслужб. Отдавать детей на усыновление за границу, на мой взгляд, рискованно, ведь там не проверишь, в каких условиях они живут».

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь» Айдын Халилов считает, что должны быть социальные ролики, буклеты, которые бы вызвали в душах людей желание усыновить ребенка с инвалидностью. Он подчеркнул, что затраты на таких детей большие, потому логично, что государство, стараясь стимулировать потенциальных родителей брать особых детей из детдомов, думает об их финансовой поддержке, пособиях.

«Большинство услуг для усыновленных и удочеренных детей с инвалидностью должны быть бесплатными. Думая об усыновлении, –говорит эксперт,– семьи принимают во внимание, что с ребенком с инвалидностью будет сложнее, нет специальных садов, вузов, доступных, рабочих мест, достаточного количества детских реабилитационных центров. Такие трудности останавливают потенциальных усыновителей».

Исполнительный директор НПО «Надежное будущее» Кямаля Ашумова напомнила о том, что несколько лет в стране проводилась госпрограмма по деинституционализации, согласно которой был предусмотрен комплекс мер по передаче детей-сирот в семьи. Но статистика показала, что дети с инвалидностью остаются вне внимания желающих усыновить ребенка.

«Чтобы люди не боялись усыновлять таких детей, с теми, кто подали заявление об усыновление, кто стоит на очереди на усыновление, нужно проводить работу психологам и соцработникам. Ребенок с инвалидностью такой же ребенок, и он также должен жить в любви и заботе»– говорит К.Ашумова.

Параллельно должны вестись работы с госструктурами, которые работают с детьми с инвалидностью. Они должны более детально знать, как с ними обращаться, иметь всю информацию о них, должны быть кадры, которые имеют особый подход к таким детям. Это отделы Комиссии по делам несовершеннолетних, образовательные учреждения.

«Важно не только найти ребенку семью, должна быть мощная социальная поддержка таких семей, чтобы усыновители могли нормально заботиться о таких детях. Социальные службы должны помогать этим семьям хотя бы на начальном этапе, а также осуществлять мониторинги жизни детей в семьях. Важно, – подчеркивает она,–чтобы ребенка приняла не только новая семья, но и все общество»

Те, кто усыновляют детей, по словам К.Ашумовой, получают финансовую поддержку от государства, но она мизерная. На нее не получится обеспечить ребенка с инвалидностью всем необходимым. По ее словам, есть семьи, которые нашли в себе моральную силу, чтобы взять ребенка с инвалидностью. Но у них может не быть жилья или постоянного дохода или каких-то еще условий для усыновления. Если улучшить их условия, удастся добиться позитивных результатов.

Одна из проблем — отсутствие инфраструктуры, которая помогла бы детям нормально себя чувствовать в социуме. Особенно остро эта проблема стоит в регионах. Это приводит к изоляции детей с инвалидностью.

Усыновители не могут постоянно с ними сидеть, сейчас часто работают оба родителя, чтобы было на что жить. Должны быть реабилитационные центры, чтобы дети могли получать там реабилитационные услуги, и где можно было бы оставить детей в течение дня под присмотром. Эксперты сходятся во мнении, что необходим комплексный подход, и в работе должны быть задействованы многие структуры.