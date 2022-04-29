На юг Украины для защиты воздушного пространства доставили комплекс С-300, переданный западными партнерами. Об этом 29 апреля в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

«Продолжаем закрывать небо от российских угроз. Зенитные ракетные войска воздушного командования «Юг» получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, который значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе», – говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что ЗРК С-300 эффективно защищает от большинства объектов российских оккупантов, а также может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии от 5 км до 150 км. При этом не имеет значения, на какой высоте летит цель, 10 м или 27 км.

«Указанный комплекс уже выполняет боевые задания. Есть начало – будет продолжение», – подчеркнули в ВСУ. (gordonua.com)