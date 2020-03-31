На всех экспресс-линиях меняется график работы автобусов

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, в целях обеспечения безопасности здоровья населения движение поездов в Бакинском метрополитене будет прекращено, пассажирские перевозки будут осуществляться регулярными и экспресс-автобусами, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное Агентство (БТА).

Согласно информации, график работы автобусов по всем экспресс-маршрутам меняется с первого апреля 2020 года с 07:00 до 20:00. А график работы ежедневных регулярных маршрутных линий остается неизменным.

Как на регулярных, так и на экспресс-маршрутах интервал между автобусами будет регулироваться в соответствии с пассажиропотоком. В то же время, в целях предотвращения возникновения плотности пассажиропотока предусмотрен запуск дополнительных автобусов по экспресс-линиям.

Главная цель регулирования пассажирских перевозок в нынешней эпидемиологической ситуации заключается — обеспечить необходимую жизнедеятельность (специальные зоны обслуживания, продуктовые магазины и другие) населения, перевозку жителей страны, работающих в специальных больницах и карантинных пунктах.

«Еще раз призываем население выходить из дома при крайней необходимости, а также соблюдать правила особого карантинного режима», — отмечают в БТА.