На востоке Франции в результате схода лавины погибли семь человек

Семь человек погибли в результате схода двух лавин 8 мая на востоке Франции, на территории департамента Савойя, сообщают местные власти в Twitter.

Сход первой лавины произошел недалеко от коммуны Валлуар в субботу утром. Снежная масса накрыла две группы туристов в возрасте от 42 до 76 лет. Четыре человека погибли. Выжить удалось только одной туристке, которую быстро смогли найти спасатели.

Второй сход лавины был зафиксирован позднее на территории горного массива Вануаз, там погибли еще три человека.

Накануне местные власти предупреждали жителей и туристов о высоком риске схода лавин в предстоящие выходные в Савойе.

3 мая стало известно о смерти трех лыжников в результате схода лавины в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции. Тела погибших были обнаружены в ходе проведения спасительной операции (iz.ru)