На восстановление уничтоженных армянами лесов Карабаха понадобится не менее 3 лет

В результате варварских действий армянской стороны лесам Нагорного Карабаха, бывшим под оккупацией Армении, нанесен огромный ущерб. Выжжены белым фосфором лес Топхана вблизи города Шуша, вырублены многовековые платаны в Джабраиле, Зангилане, Губадлы и на других ныне освобожденных от оккупации азербайджанских территориях. А в последние дни в Кяльбаджаре были зафиксированы факты вырубки армянами деревьев и умышленный поджог ими лесов.

Азербайджан в связи с этим обратился в международные организации с требованием отреагировать на продолжающиеся акты экологического террора.

Нашей стране предстоит большая работа по восстановлению лесов, и уже принимаются меры по восстановлению лесного покрова и растительности, но все это займет немало времени и потребует немало средств.

Эколог Фикрет Джафаров заявил # о том, что в Нагорном Карабахе горные леса имеют уникальный видовой состав. Кадры из открытых источников свидетельствуют о том, что армянские оккупанты нанесли им огромный урон, и, по мнению эколога, полностью восстановить видовой состав лесов будет практически невозможно.

«Я от имени своей организации «Устойчивое развитие» обратился в открытом письме к порядка 100 международным экологическим организациям, где призвал их осудить вандализм армян на данных территориях. Уверен, что реакция на мое обращение последует в скором времени. Необходимо доносить факты экологического террора, от которого пострадал Азербайджан, до мировой общественности», – сказал он.

По словам Джафарова, безусловно, будет оценен ущерб, который должен быть возмещен. Эколог напомнил, что согласно азербайджанскому законодательству незаконная вырубка деревьев – серьезное преступление, которое может караться как высоким штрафом, так и уголовной ответственностью.

«Ценные породы деревьев из оккупированных азербайджанских районов безжалостно вырубали и вывозили в Армению. Это международное экологическое преступление. За тридцать лет оккупации горные леса сильно поредели. Вырубка деревьев в горных районах приведет к исчезновению почвенного покрова. Деревья не давали дождям вымывать почву, сейчас этот сдерживающий фактор исчез. Если не предпринять срочные меры, то через два-три года горы превратятся в скалистые массивы. Этого нельзя допустить», – подчеркнул эколог.

Говоря о поджогах, Джафаров отметил, что армяне, покидая оккупированную ими территорию, сжигают дома и плодовые деревья, но огонь порой распространяется и дальше, нанося ущерб природе. Кроме того, имеют место целенаправленные поджоги лесов армянами. В частности, с этой целью ими применялись фосфорные снаряды, которые уничтожают все живое и почву. Эколог подчеркнул, что это не должно остаться безнаказанным.

«Наше правительство предпримет все возможное для того, чтобы восстановить экологию освобожденных земель. Наши граждане, вернувшись в родные места, также приложат для этого максимум усилий. Но, как я уже сказал выше, к сожалению, все восстановить вряд ли удастся. К тому же, на восстановление того, что возможно, уйдет несколько лет. Чтобы вырастить устойчивое к внешней среде дерево, понадобится три года. Год нужен чтобы из семян вырастить саженцы»,–сказал эколог.

По его словам, нужно, чтобы в питомниках Минэкологии и Минсельхоза был создан фонд семян и саженцев. Нужно будет посадить где-то 20-30 тысяч деревьев. Но вначале необходимо будет определить, где и какие деревья сажать. Для этого можно воспользоваться полученными в свое время данными.

Он отметил, что иногда можно услышать мнение, что природа сама себя восстановит, но это не всегда так. Подобное применимо, например, к тайге, где всего 5-6 видов деревьев и кустарников, но и там на восстановление уйдет 10-15 лет. Мы не можем позволить себе столько ждать. К тому же у нас леса состоят из 10-12 видов деревьев и кустарников, и если некоторые из них могут быстро восстановиться естественным путем, то другим нужна помощь со стороны человека.

Эколог Тельман Зейналов считает, что восстановить леса на освобожденных территориях можно, но это будет стоить дорого. Впрочем, он уверен, что государство выделит на эти цели средства. Однако нужно требовать материальную компенсацию с виновников вырубки и поджогов лесов.

«Например, Кяльбаджарские леса – одни из богатейших лесов. За время оккупации армяне вырубили немало деревьев ценных пород и использовали их для производства мебели. На мой взгляд, поджигая леса, армянские оккупанты хотят скрыть факты вырубки, надеясь, что пожары можно будет списать на военные действия. Но это у них не получится сделать, истина будет установлена. Армяне пользуются предоставленной отсрочкой, чтобы перед отъездом нанести как можно больший урон нашей природе» – подчеркнул он.

По словам Зейналова, раньше в Нагорном Карабахе было 264 тысячи гектаров лесов, сколько сейчас – неизвестно. Нужен обстоятельный мониторинг, а затем составление плана действий и посадка саженцев на месте вырубленных и сгоревших. При этом, как подчеркивает эколог, важно сажать деревья, присущие той местности и обеспечить уход за ними на первоначальном этапе.