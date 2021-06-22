На вооружение турецкой жандармерии поступил пулемет на платформе, разработанный отечественными оборонными компаниями.
Об этом сообщил во вторник глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир в Twitter.
Демир отметил, что Турция постепенно снижает зависимость от импорта, развивая отечественное производство.
«Мы осуществили первые поставки 7,62-мм пулемета ПМТ для платформ Главному командованию жандармерии. Продолжаем в том же духе», — написал Демир. (Анадолу)