На вице-президента Афганистана совершено нападение

Совершено нападение на первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха, в результате взрыва он не пострадал, два человека погибли, сообщил представитель пресс-службы Салеха в Facebook.

«Враг Афганистана вновь попытался навредить Амрулла Салеху, но Амрулла Салеху не было причинено вреда», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел утром на площади Таимани в Кабуле. В результате взрыва два человека погибли и семеро пострадали.