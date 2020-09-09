На вице-президента Афганистана совершено нападение

Совершено нападение на первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха, в результате взрыва он не пострадал, два человека погибли, сообщил представитель пресс-службы Салеха в Facebook.
«Враг Афганистана вновь попытался навредить Амрулла Салеху, но Амрулла Салеху не было причинено вреда», — говорится в сообщении.
Взрыв произошел утром на площади Таимани в Кабуле. В результате взрыва два человека погибли и семеро пострадали.
Очевидец сообщил РИА Новости, что бомба взорвалась на пути кортежа вице-президента, среди пострадавших были охранники Салеха.