В павильоне «Азербайджан» на ВДНХ открывается выставка «Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 гг.».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выставка организована павильоном «Азербайджан» совместно с Государственным музеем Востока России при поддержке Фонда Гейдара Алиева и содействии Министерства культуры РФ.

Перед гостями предстанут десять монументальных работ, являющиеся знаковыми для азербайджанского искусства эпохи соцреализма. История создания данной выставки началась с обнаружения в запасниках музея Востока нескольких гипсовых, мраморных и деревянных скульптур. Произведения искусства представляли собой первоклассные образцы советской пластики конца 1940-1950-х годов, переданные в музей с различных выставок тех лет. Авторами работ были азербайджанские скульпторы, творчество которых представляет главное течение в советском искусстве – социалистический реализм: Эльджан Шамилов, Фуад Абдурахманов, Гусейн Ахмедов, Джалал Гаръягды и Пинхос Сабсай.

Работа по подготовке к выставке серьезно усложнялась тем, что экспонаты получили значительные повреждения в годы невостребованности. Скульптуры предстояло привести в первоначальный вид. Поддержку в реставрации оказал Фонд Гейдара Алиева, известный во всем мире своими гуманитарными и благотворительными проектами. Музейные реставраторы в сжатые сроки проделали большую и важную работу.

На открытии выставки, которое состоится 17 марта, ожидается участие представителей дипломатического корпуса, общественных и политических деятелей, представителей культуры и науки, а также бизнеса и деловых кругов России и Азербайджана.

По завершении торжественной части мероприятия гостей ждет музыкальная программа и welcome-drink от Торгового представительства Азербайджана в России.