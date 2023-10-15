Лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск заявил о прекращении эпохи власти партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), которая руководила страной последние восемь лет, и победе демократической оппозиции.

«Это конец плохих времен, конец правления PiS. Мы отстранили их от власти», — сказал Туск после оглашения предварительных итогов состоявшихся в республике парламентских выборов. «Мы уже сегодня можем сказать, что это конец власти PiS. Мы выиграли демократию, свободу, нашу Польшу», — добавил он.

«Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в наш новый срок у власти. Мы этого пока не знаем», — сказал в свою очередь Качиньский, признав тем самым слабый результат своей партии.

Три оппозиционных объединения Польши получили по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, бороться с партией власти за право сформировать правительство. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, обнародованные Польским телевидением после закрытия участков.

Крупнейшая оппозиционная «Гражданская коалиция» экс-премьера и бывшего главы Евросовета Дональда Туска получает 31,6% голосов (163 мандата), центристское объединение «Третий путь» — 13% (30 мандатов), «Левые» — 8,6% (12 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел в 460-местном парламенте.

Правящая в Польше уже восемь лет консервативная партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» набирает 36,8% голосов (200 мандатов). Ее потенциальный партнер по коалиции — националистическая партия евроскептиков «Конфедерация» — получает 6,2% (12 мандатов). (ТАСС)

