По инициативе Рады азербайджанцев Украины (РАУ) на центральных улицах Киева установлены табло, повествующие о Ходжалинском геноциде.

Aкция состоялась в рамках международной кампании “Справедливость к Ходжалы!”, проводимой с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации исламская конференция (МФИК) Лейлы Алиевой.

Цель установки табло заключается в информировании украинской общественности и иностранных граждан о Х

оджалинском геноциде.