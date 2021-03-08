На территории Азербайджана сегодня наблюдалась нестабильная погода

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов опубликовала фактическую погоду в Азербайджане.

По данным на 21:00 8 марта, погода была нестабильной.

В Дашкесане, Гедабее, Гёйгеле, Гяндже, Джейранчёле, Агдаме, Агстафе, Товузе, Загатале, Шеки, Губе, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах) и Шахдаге выпал снег, а в Набрани, Билясуваре, Нефтчале, Гаджигабуле, Сабирабаде, Кюрдамире, Имишли, Бейлягане, Евлахе, Гёйчае, Мингячевире, Агсу, Шамкире, Нахчыване и Нафталане шел дождь.