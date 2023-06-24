Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявления оборонного ведомства острова в Twitter.

Отмечается, что с 8:00 24 июня было зафиксировано 19 самолетов китайской армии, включая истребители J-10, J-11. Восемь из них пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.

Также тайваньские военные зафиксировали приближение к острову пяти кораблей НОАК, которые проводили совместное боевое патрулирование.