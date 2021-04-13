На Тайване готовятся принять экс-госсекретаря США Помпео

Власти Тайваня ведут приготовления к визиту бывшего госсекретаря Майкла Помпео на остров, запланированному на текущий год. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

«Мы активно работаем над этим [визитом]», — цитирует издание заместителя главы тайваньского внешнеполитического ведомства Тянь Чжунгуана. Сроки и цели поездки не уточняются. Помпео, оказывавший поддержку Тайбэю при администрации президента Дональда Трампа, выражал заинтересованность в посещении острова после того, как в январе оставил должность главы американской дипломатии.

Его визит способен вызвать раздражение Пекина, считающего Тайвань частью китайской территории и относящего Помпео к числу политиков, на которых лежит ответственность за шаги, нарушающие суверенитет КНР. 20 января власти Китая ввели санкции в отношении 28 таких граждан США, включая экс-госсекретаря.

В понедельник Помпео опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой он запечатлен сидящим за шахматной доской и пробующим тайваньские сушеные ананасы. «Будучи защитником свободы, наслаждаюсь тайваньскими сушеными ананасами. Шах и мат», — подписал он снимок.(ТАСС)