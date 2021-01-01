На Таймс-сквер встреча Нового года прошла почти без зрителей

Традиционный спуск хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов у Таймс-сквер, ознаменовавший наступление 2021 года по времени Восточного побережья США, прошел в ночь на пятницу почти без присутствия зрителей. Трансляцию вели центральные телеканалы.

В последние годы церемония, которая проводится уже более века, привлекала примерно по 1 млн жителей мегаполиса и туристов. На этот раз из-за пандемии нового коронавируса на ней присутствовали лишь несколько десятков человек. Как пояснили организующие данное мероприятие объединение Times Square Alliance и компания Countdown Entertainment, приглашены были «герои 2020 года». Это люди, «чья смелость, изобретательность и сила духа» помогли городу «пережить беспрецедентный год».

В число гостей вошли медики, работники чрезвычайных служб, артисты, активисты и ученые, а также члены их семей. Они были разделены на небольшие группы, которые разместили на Таймс-сквер с учетом требований социального дистанцирования.

Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, на этот раз церемония была посвящена всем тем, кто участвовал в борьбе с пандемией. «Мы будем чествовать наших героев из числа сотрудников сферы здравоохранения, чрезвычайных служб, тех, кто проделал потрясающую работу в этом году», — отметил он. Сотрудники полиции мегаполиса сообщили, что на этот раз безопасность на Таймс-сквер обеспечивали примерно на 80% меньше стражей порядка, чем в прошлые годы.

В течение более шести часов на площади продолжался новогодний концерт. На нем, в частности, выступили певицы Дженнифер Лопес, Синди Лопер, Андра Дей.