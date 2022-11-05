Турецкий спецназ нейтрализовал четырех боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РКК) на севере Сирии.

Как передает # со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, боевики PKK/YPG готовили атаку на зону антитеррористической операции «Щит Евфрата».

«Террористы нейтрализованы в ходе успешной операции сил специального назначения. ВС Турции продолжат предпринимать все необходимые меры с целью сохранения мира и спокойствия в регионе», — говорится в сообщении оборонного ведомства.