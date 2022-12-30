Все баррикады, установленные ранее сербским населением на севере Косова и Метохии, разобраны. Об этом сообщило агентство Tanjug.

Баррикады, которые были сооружены вблизи Звечана, Ибарской-Слатины, Лепосавича, в северной части Косовска-Митровицы и в Зубином-Потоке, демонтированы.

Несмотря на разобранные баррикады, полиция непризнанного Косова до сих пор не восстановила движение через КПП «Ярине» и «Брняк».

Ранее президент Сербии Александар Вучич после встречи с представителями Косова и Метохии в городе Рашка в ночь на 29 декабря сообщил, что баррикады на севере края начнут разбирать 29 декабря, это займет от 24 до 48 часов. Разбор заграждений на автотрассах начался утром в четверг. В настоящий момент все работы закончены.