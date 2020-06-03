На секунду предположим, что армяне правы…

Сравнивать несравнимые вещи, делать выводы, которые не следуют даже из формально – схематичной логики – пожалуй, эта черта армянских политологов, историков и журналистов всем уже довольно хорошо известна.

И неслучайно, что в очередной раз мы наглядно убедились в этом буквально на днях, прочитав одну небольшую заметку, в которой подчеркивалось, что «эти два пакта останутся клеймом на лике России, если она их, наконец – то, не осудит». Понятно, что читатель сразу спросит: а, собственно говоря, о каких пактах идет речь?..

Не поверите, но о пактах Риббентропа – Молотова и Ленина – Ататюрка! Да, правильно прочли: речь идет о пакте между Турцией и Россией, 100-летие которого будет отмечаться в следующем году.

Да, разговоры вокруг известного пакта Риббентропа – Молотова всем довольно хорошо известны. Он на самом деле, является настоящим клеймом на истории соседней России, т.к. ссылаясь именно на этот пакт другие страны — победители, особенно США, постоянно напоминают Москве, что, когда Вашингтон и другие европейские державы были против фашистов и фашизма, Москва сотрудничала с гитлеровской Германией и мало того, принимала участие в очередном разделе Европы…

Конечно, это весьма тонкий момент в истории России и неслучайно, что в свое время Верховный Совет России (в 1988 г.) осудил этот пакт, но разговоры, к сожалению, вокруг него не утихают. И разгораются каждый год перед Днем Победы и накануне круглых юбилейных дат времен Второй Мировой войны.

Наверное, читателю нашему не терпится узнать: а причем тут пакт Ленина-Ататюрка?

Да, дело в том, что как раз ни причем, т.к. только больное армянское воображение может поставить эти два пакта рядом и призывать к осуждению пакта Ленина – Ататюрка; якобы благодаря именно последнему в свое время «истинно армянские территории» Нахчыван и часть Турции, а потом и Нагорный Карабах, были переданы Баку и Анкаре!..

Чистейший вздор, не так ли? Нахчыван и Нагорный Карабах были и теперь остаются законными территориями Азербайджана, а Карс и некоторые другие регионы территорией Турции. И закреплено это все было не просто на словах. Зная, видимо, привычки армян, Турция внесла в договор пункт о том, что Нахчыван и Карабах должны входить в компетенцию азербайджанской администрации, при этом оставила за собой право вмешаться, «если будут произведены какие — нибудь изменения в пользу Армении».

Но нахальству армян нет предела: ведь, всем известно, что в те годы основное население Еревана составляли азербайджанцы. И когда армяне собирались объявить свою «независимость» «столицей» они хотели выбрать не Ереван, а Гюмри!..

Мы не будем тут повторно напоминать основные детали переселения армян на Южный Кавказ – нет, они всем известны. Вместо этого постараемся ответить на один вопрос: что будет, если Москва осудит известный пакт между Россией и Турцией?

Мы уверены, что такое не произойдет – как минимум, в ближайшей перспективе. Конечно, президента Путина «большим другом Турции и тюрков» не назовешь, но он по мере возможности старается наладить нормальные отношения с Анкарой и является единственным российским руководителем, который посетил с официальным визитом Турцию, причем не раз.

Но если даже Россия осудит вышеупомянутый пакт, каких-то конкретных шагов ни от Москвы, ни от других стран не последует.

Ясно, что Ереван постоянно пытается спровоцировать военное противостояние между Анкарой и Москвой. Но бесполезно, Москва никогда на это не пойдет.

Что же касается США и Европы, не стоит забывать о том, что Турция является членом НАТО, и известная пятая статья Договора Североатлантического Блока распространяется и на нашу братскую Турцию…

Армяне надеются, что если Россия осудит пакт 1921 года, они якобы тем самым получат «солидную юридическую базу», подтверждающую, что Нагорный Карабах является «территорией Армении»! Очередной вздор, конечно!

Но если на одну секунду предположим, что армяне правы и представим, что может произойти на этой и так сложнейшей планете, если в мире начнут пересматривать границы столетней давности. Представляете?

Наверное, третья мировая война начнется. Поэтому армянским «историческим бредням» даже в отдаленной перспективе не стать предметом серьезных обсуждений. Что же касается России, она огромное государство и никогда не подчинит свои региональные интересы армянским фантазиям.

Поэтому приходится в очередной раз напомнить армянам известную древнегреческую поговорку: когда Боги наказывают людей, первым делом лишают их разума.

И посоветовать: каждый раз, прежде чем говорить о фашистах и фашизме, пусть вспомнят шестиметровый памятник Нжде, который маячит чуть ли не в центре Еревана…