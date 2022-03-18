Ранее на этой неделе российские пропагандисты открыто угрожали Европе и НАТО. Они рассказывали, что обязательно ответят на западные санкции, которые наложили на РФ из-за вторжения в Украину. А сейчас появилось очередное доказательство непомерных геополитических амбиций властей России. Судя по всему, президент России действительно хочет развязать полномасштабную войну с Европой. Иначе объяснить надпись на недавно сбитом вертолете РФ не получается.

Вчера УНИАН писал в Telegram, что солдаты ВСУ уничтожили российский многоцелевой вертолет Ми-24. А сегодня в Сети всплыла новая фотография этой техники. Оказывается, на корпусе вертолета присутствовала надпись «На Берлин».

И нет, этот Ми-24 не участвовал во Второй мировой войне. Серийное производство указанного модельного ряда техники стартовало только в 1971 году. Отсюда и напрашиваются выводы о реальных планах России. (unian.net)