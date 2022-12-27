Заявка об участии бывшего вице-президента США Майкла Пенса в выборах главы государства в 2024 году опубликована в понедельник на сайте американской Федеральной избирательной комиссии.

Майкл Ричард Пенс — полное имя бывшего вице-президента США. Как пишет газета Washington Examiner, представитель политика Девин О’Мэлли отрицает, что Пенс подавал такую заявку. По словам О’Мэлли, Пенс «не подавал сегодня [в понедельник] заявку на участие в президентских выборах». Пока не ясно, кто подал документы от имени Пенса, отмечает Washington Examiner. В свою очередь газета The Washington Times выразила предположение, что речь может идти о чьем-то розыгрыше.

Республиканец Пенс занимал пост вице-президента США в 2017-2021 годах в администрации Дональда Трампа.

Пенс ранее заявлял, что обдумывает возможность баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году.

Единственным республиканцем, объявившим о своем участии в следующих президентских выборах, пока является Трамп. Свою заявку в избирательную комиссию он подал в ноябре. Пенс в интервью телекомпании ABC, комментируя намерение экс-президента участвовать в выборах, говорил, что, по его мнению, американцы в будущем смогут найти лучшего кандидата на пост главы государства, чем Трамп. (ТАСС)

