Президент Азербайджана подписал распоряжение «О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку».

Согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,27 миллиона манатов.