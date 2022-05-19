Уникальные (в негативном смысле этого слова) способности продемонстрировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Кадыров многим хорошо знаком своими неадекватными высказываниями, что говорит о явных психических проблемах этого человека.

Помнится, в прошлом году Рамзан Кадыров обрушился с критикой на турецкие власти за то, что в городе Корфезе были открыты парк и памятник имени Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия.

В ответ Кадыров пригрозил увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана. То есть, глава одного из субъектов РФ грозился открыть памятник всемирно известному террористу, на счету которого десятки тысяч жизней. Это был явный вызов турецкой стороне, в частности президенту Турции, в то время как высшее руководство РФ не позволило себе подобный тон.

И это лишь один фрагмент из психологического портрета Кадырова, но уже только по этому кусочку можно сложить пазл. Однако сегодня глава Чечни превзошел самого себя, умудрившись в течение пары часов совершить тяжкий грех, солгать, оскорбить и выказать гордыню. Все эти качества не пристали правоверному мусульманину, в качестве которого позиционирует себя Кадыров. Начнем, пожалуй, с менее тяжкого греха, а именно оскорбления.

Так, выступая в прямом эфире марафона «Новые горизонты», глава Чечни оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, Олаф Шольц ведёт себя «как шизофреник»: «Он ведёт себя не как руководитель государства. Ему не интересны мировые правила», — сказал он.

Далее глава Чечни затронул вопрос «не войны» в Украине, не преминув при этом соврать. Точнее, повторить ложь руководства России. «Ситуация спокойная, мы на 100% идем по плану», — повторил он мантру, набившую всем оскомину. То есть, сорвавшийся блицкриг, свыше десятка тысяч уничтоженных в Украине российских военнослужащих, убитые мирные жители, разрушенные дома, инфраструктура – это все входило в планы РФ? Судя по словам Кадырова, так оно и есть.

Рамзана понесло, и он выдал еще один перл. По его словам, «мы сегодня воюем не против Украины, мы воюем против НАТО». «НАТО их [бандеровцев] вооружает, их наёмники там. Нашему государству нелегко, но это хороший опыт. Мы докажем ещё раз, что Россию нельзя победить. Освободим Украину от этих шайтанов», — заявил он.

Уж больно этот бред напоминает ахинею французско-армянского тандема во время 44-дневной войны. И тогда Армения вместе со своей «старшей сестрой» вопили во все горло о том, что, мол, на стороне Азербайджана воюют турки, исламские террористы, пакистанцы и так далее. Одним словом, все, кроме азербайджанцев. Вот и сегодня Кадыров изрыгает французско-армянскую ложь, говоря, что Россия воюет против НАТО. Тем самым глава Чечни пытается принизить славу, героизм, доблесть украинских защитников своей Родины.

Что касается наемников, то действительно, на стороне Украины в ее правом деле сражаются и контрактники из других стран, но это вовсе не означает, что в войне непосредственное участие принимает и НАТО. Раз на то пошло, то Кадырову было бы неплохо вспомнить так называемую группу Вагнера (частная военная компания), действовавшую в свое время в Украине, а затем и в Сирии.

А вот и гордыня потерявшего чувство реальности Рамзана. Он заявил, что чеченские формирования готовы завершить «спецоперацию» России в Украине своими силами. По его словам, для чеченских подразделений не будет проблемы навести там порядок даже без помощи российской армии.

Скорее, это даже не гордыня, а банальная глупость. Видимо, глава Чечни позабыл, как через два дня после начала войны в районе Гостомеля украинские войска разгромили спецподразделение Росгвардии Чечни. При разгроме подразделения был уничтожен генерал Магомед Тушаев — командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни.

Не обошлось и без приторно-тошнотворного лизоблюдства со стороны Кадырова. Он назвал Путина примером для подражания. «Верховный главнокомандующий — пример во всем. Я стараюсь равняться на него и всем советую так делать», — сказал Кадыров. По словам Кадырова, его охватывает волнение на каждой встрече с российским лидером.

Честно говоря, кроме чувства брезгливости, эти дифирамбы иных ощущений не вызывают. Тем более неприятно это слышать из уст кавказца, которые всегда славились своей гордостью, стойкостью, бесстрашием. Но, как говорится, семья не без урода.

Просто отметим, что человек, который отдал приказ начать войну против соседней страны, уничтожить мирных жителей, разрушить города, никак не может быть примером для подражания. Если так, то для Кадырова Адольф Гитлер должен быть большим примером для подражания, тем более, что в этом вопросе у него опыта больше.

И, напоследок. Кадыров совершил самый тяжкий грех, который возможен для мусульманина. Касаясь западных санкций, глава Чечни сказал: «Это же смешно. Моя жена и замужние дочери никогда не участвовали в политике, нигде не работали, и всё-таки они ввели против них санкции. Нам было смешно. Это ерунда. Они просто хотят нас напугать, — подчеркнул Кадыров. — Я боюсь санкций Всевышнего Аллаха и санкций президента страны Владимира Путина, а все остальное ерунда».

Фактически безумный Рамзан приравнял Путина к Аллаху (да простит меня Всевышний). И это правоверный мусульманин??? То, что Кадыров пять раз в день совершает намаз, соблюдает пост, совершает хадж, еще не означает, что он истинный верующий. И его кощунственные слова ничто иное, как ширк (придание Аллаху товарищей (равных) или поклонение кому-либо помимо Аллаха). При таком образе жизни и лицемерии, сколько бы он не молился в надежде попасть в рай, его деяния говорят об обратном.

Именно для таких, как глава Чечни, в Коране есть Сура. 2, 8-ой аят: «Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они суть неверующие. Всевышний поведал о лицемерах, которые ведут себя как мусульмане, хотя в душе остаются неверующими. Следует знать, что под лицемерием подразумевается показное благочестие, за которым скрывается зло и нечестие…».

Всевышнему, конечно, виднее, но, думается, что с таким лицемерием и ширком, Кадырову вход в райские гущи заказан. Максимум, он может оказаться в путинском «раю», который ВВП обещал на площадке дискуссионного клуба «Валдай» в 2018 году.