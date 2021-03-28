На помощь «Ever Given» направлены еще два буксира

Еще два буксира направляются к контейнеровозу Ever Given, севшему на мель в Суэцком канале. Об этом пишет Associated Press.

Экскаваторы продолжат счищать ил и песок с левого борта судна, буксиры будут тянуть контейнеровоз.

Ранее сообщалось, что попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась.

Судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение в обе стороны было полностью заблокировано. В настоящий момент более 320 судов стоят в очереди на вход в канал.

Десять буксиров постоянно пытаются снять Ever Given с мели, однако их действия осложняются большими размерами судна и количеством груза. В течение субботы, 27 марта, контейнеровоз Ever Given уже несколько раз удавалось сдвинуть с места. (gazeta.ru)

| 2021-03-28T11:31:18+04:00 28 марта 2021, 12:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss