Ночью и утром 5 сентября силами ПВО были сбиты три беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось об уничтожении дронов в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. В Истринском районе, по словам Собянина, обломками БПЛА поврежден бытовой объект. Позже местные власти уточнили, что загорелась хозяйственная постройка.

Третий беспилотник, летевший в направлении Москвы, силы противовоздушной обороны сбили утром 5 сентября в Тверской области, в районе Завидово. Рядом находится одна из резиденций президента Владимира Путина

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Минобороны России позднее подтвердило, что утром 5 сентября был сбит третий беспилотник. В сообщении ведомства не уточняется, что дрон летел в сторону Москвы.

В аэропортах Москвы сегодня ночью и утром задержали на прилёт и вылет более 50 рейсов. Сейчас все московские аэропорты работают в штатном режиме.

Москва и Подмосковье регулярно подвергаются атакам, предположительно, украинских беспилотников. В последние месяцы дроны несколько раз долетали до разных районов Москвы и даже до Кремля. В 2023 году удары БПЛА в основном фиксировали в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в аннексированном Россией Крыму. По оценкам РБК, за полтора года войны число атак беспилотников на российские регионы превысило 500.

Украина официально не комментирует атаки. (svoboda.org)