Седьмой пакет санкций против России скоро будет введен.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, в рамках ограничительных мер предполагается блокировка всех российских банков, включая «Сбербанк» и «Газпромбанк».

«Не имеет значения позиция отдельных государств. Потому что есть концептуальная проукраинская позиция в Европе. Россия доказала своим способом ведения войны, что это нецивилизованное государство, которое нарушает любые правила, принятые в гуманном мире, к которому относится Европа… Весь цивилизованный мир поддерживает Украину.

Поэтому для нас принципиально, чтобы шестой пакет санкций, в который входит прямое и непрямое энергетическое эмбарго, чтобы он был в действии… В любом случае шестой пакет будет работать. Седьмой пакет будет на подходе. То есть блокировка всех российских банков, включая «Сбербанк», «Газпромбанк», через которые сегодня идут расчёты», — отметил Подоляк.

Ранее глава МИД Франции заявила, что необходим седьмой пакет санкций против РФ.

Шестой пакет санкций ЕС против России до сих пор заблокирован. Он предусматривает в частности эмбарго на российскую нефть. Решение блокирует Венгрия, которая зависит от российского сырья на 43%. (УНИАН)