На почтительном расстоянии: как новые правила скажутся на ресторанном бизнесе?

Кафе и рестораны совсем скоро должны снова начать работать. Но трудиться им придется по новым правилам, разработанным Агентством продовольственной безопасности. Согласно им на открытых площадках и в посещениях кафе и ресторанов будет соблюдаться дистанция между столиками в 2 метра, а за одним столом расстояние между сидящими должно быть не менее метра. Помещение должно подвергаться периодической дезинфекции. Посетители должны заходить в кафе и рестораны в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что на сегодняшний день некоторые пункты из принятых правил для объектов общепита не нужны. Речь, в частности, о расстоянии в два метра между столами. Он отметил, что от этой меры не будет никакого толка, ведь согласно последней информации коронавирус может передаваться на расстоянии до 8 метров. Агаев отметил, что сейчас в стране немало людей, у которых есть антитела.

По его мнению, самое важное, чтобы соблюдались санитарно-гигиенические нормы, как со стороны персонала ресторанов и кафе, так и со стороны посетителей. Но по этому поводу у эксперта имеются сомнения.

«Обрабатывать помещение просто спиртом или какими-то антисептиками недостаточно, нужна ультрафиолетовая очистка воздуха. Отмечу, что, судя по сообщениям, будет действовать запрет на использование кондиционеров и вентиляторов. Но это отпугнет многих клиентов, кто в жару будет сидеть в душном помещении? Причин для такого запрета не вижу, тем более, чем есть кондиционеры с бактерицидным очистителем воздуха и ультрафиолетовой лампой»,–сказал Агаев #.

Он считает, что из-за новых правил в ресторанах и кафе могут вырасти цены, ведь владельцам нужно будет компенсировать свои расходы. Тогда получится, что за решение, принятое государством, будет платить потребитель.

«Часто можно услышать, что цены не будут повышаться из-за боязни потерять клиентов, но, возьмем для примера стоимость авиасообщения. Стоимость полета Баку-Стамбул-Баку составляет почти 900 манатов, и это заметное подорожание по сравнению с теми ценами, которые были раньше. Но, несмотря на то, что сейчас в основном летают только те, у кого есть в этом серьезная необходимость, а пассажиропоток минимален, это не помешало поднятию цен. Так почему кафе и рестораны не повысят цены, если только благодаря этому им удастся удержаться на плаву?»–говорит он.

По словам Агаева, кто-то может воспользоваться данной ситуацией и способствовать уничтожению малого бизнеса. Некоторый процент объектов общепита уже закрылся из-за пандемии, некоторые закроются в обозримом будущем, но большинство все же постепенно через несколько месяцев восстановятся. При этом, раньше всех восстановятся мелкие кафе, так как у них стабильный поток клиентов из-за низких цен. Немало работников различных объектов приходят в такие заведения на обед.

Он подчеркнул, что при правильном построении бизнеса дохода хватит всем. А конкуренция только подхлестнет развитие данного сегмента.

«Граждане с открытием кафе и ресторанов будут туда ходить, как и раньше. Они устали сидеть дома, пресытились домашней обстановкой и хотят ее сменить хоть на время. Впрочем, будут и те, кто как и в карантин, предпочтут заказать еду на дом, потому немалая часть объектов общепита будет специализироваться именно на доставке»,–сказал Агаев.

Экономист Фуад Ализаде отметил, что самое главное сейчас, чтобы кафе и рестораны, наконец, открылись после длительного перерыва. Он подчеркнул, что их дальнейшая работа будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Если его удастся победить благодаря вакцине, то кафе и рестораны вернутся к прежнему режиму. По его мнению, принятые новые правила не будут препятствием для многих заведений общепита, ведь есть немало объектов с большой площадью.

«Летом, да и в сентябре, будут больше популярны объекты общепита с площадками на открытом воздухе, как в городе, так и за его пределами, особенно на морском побережье. Не думаю, – говорит Ализаде, – что многие рестораны и кафе закроются, ведь, наконец, для них забрезжил свет в конце туннеля. Повышения цен в кафе и ресторанах тоже не будет, ведь они хотят привлечь, а не отпугнуть клиентов».