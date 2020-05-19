На пляж по смс-пропускам?

Глава бакинской ИВ Эльдар Азизов пообещал в ближайшей перспективе открыть пляжи. Однако отдых на побережье – единственная возможность для малоимущих граждан передохнуть от летнего зноя, будет не прост, а с изюминкой.

Из уст Азизова понеслась весть, что на пляжах отдыхающим придется соблюдать социальную дистанцию и другие требования. Какие – пока неизвестно. «Возможно, на некоторых пляжах возникнет плотность посетителей и потому в данный момент тщательно обдумывается электронная система оповещений. Гражданин перед тем как выйти из дома, может заказать место посредством электронной системы», — сообщил чиновник на брифинге Оперативного штаба правительства.

В Азербайджане готовятся правила в связи с открытием пляжей, а подробности выяснятся в ближайшее время. Предваряя это событие скажем, что сама идея социальной дистанции на пляжах вызывает вопросы, где в первую очередь вспоминается ситуация с захватом побережья Каспия владельцами вилл, отелей и платных пляжей. В результате от доступной для всех территории пляжей осталась лишь кромка берега, что и приводит к чрезмерной плотности отдыхающих.

Почти ежегодно бакинская исполнительная власть обещает очистить берег моря от захватчиков, но громогласные заявления повисают в воздухе, ограничиваясь внушением отдельным владельцам платных пляжей, не пускающим к морю отдыхающих и требующих с них деньги. В июне прошлого года Департамент торговли и услуг проинформировал жителей и гостей города о том, что доступ к пляжным зонам и прибрежным территориям бесплатный. На волне общественного резонанса, вызванного тем, что море с каждым годом становится в буквальном смысле недоступно для граждан страны из-за страсти сильных мира сего к строительству здесь километровых заборов, исполнительная власть выступила с интересным заявлением про обустройство общественных пляжей.

Дело закипело и возымело некоторый результат. При этом в обществе эту инициативу интерпретировали как признание неспособности ИВ освободить побережье Каспия от захвативших его влиятельных оккупантов. Этим объясняются и сроки заявления, сделанного под конец сезона, аккурат после бесплодных попыток показать свое рвение на примере мелких, но наглых арендаторов побережья. Забота о гражданах в формате «общественных пляжей» выглядит неплохо, но заборы вокруг побережья сокращают территорию для бесплатного отдыха людей, не имеющих средств пользоваться услугами расположившихся здесь дорогих отелей и центров отдыха. А ведь они занимают большую часть иных пляжей, не подпуская к морю людей и создавая чрезмерную плотность людей в местах общедоступного отдыха.

К сожалению, руководитель ИВ Азизов не упоминает об этой проблеме, но старается решить вопрос социальной дистанции путем смс-пропусков. Гражданам предлагают заранее «бронировать» место под солнцем, оповещая об этом ответственные структуры. Как это сделать на общественных пляжах, где нет лежанок и зонтов, а посетители выбирают любое приглянувшееся место на песке? Ясно одно — система СМС-пропусков на пляжи и социальная дистанция на оставшейся для людей кромке берега моря сократит возможности отдыха для широких слоев населения.