Внеочередные парламентские выборы в Армении завершились в 20:00 по местному времени, явка составила 49,4 процентов.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян.

«Проголосовали 1 281 174 человека», — заявил он.

В выборах принимали участие 25 политических сил. Основная борьба развернулась между партией и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блока «Армения», сформированного бывшим президентом Робертом Кочаряном.

Проходной барьер для партийных блоков составил 7 процентов, а для партий 5 процентов. По законодательству, в парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы.

Первые результаты появятся после 0.00 по местному времени. Окончательные итоги должны быть подведены на седьмой день со дня голосования.