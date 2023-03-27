Агентство по разминированию (ANAMA) Азербайджана распространило еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных с 13 по 25 марта в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах, было обнаружено и обезврежено 209 противопехотных, 400 противотанковых мин и 469 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 1126 гектаров территории.