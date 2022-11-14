Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 349 мин.

Как сообщили в Агентстве, с 7 по 12 ноября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 170 противопехотных мин, 179 противотанковых мин и 357 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 485 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.