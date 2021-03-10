На освобожденных от оккупации территориях началась реализация крупных инфраструктурных проектов

«Мы видим большой интерес венгерских компаний в постконфликтный период».

Oб этом заявил сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов после встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Дж.Байрамов сказал, что на начальном этапе осуществляется очистка освобожденных территорий от мин, планируются предстоящие работы:

«Уже началась реализация ряда крупных инфраструктурных проектов. Сегодня состоялся обмен мнениями об опыте венгерских компаний в сфере строительства железных дорог. Освобожденные от оккупации территории имеют большой сельскохозяйственный потенциал. Было обсуждено строительство образцового села по концепции «умная деревня» на основе опыта Венгрии. Существует также широкий потенциал в сфере культуры и туризма. Состоялся широкий обмен мнениями по двусторонним отношениям между нашими странами, обсуждены интересы венгерской компании к пассажироперевозкам в сфере авиации, и в ближайшее время будут предприняты шаги в связи с этим».

Министр иностранных дел отметил, что основным торговым партнером Венгрии является Китай: «Азербайджан расположен между Китаем и Венгрией. В этом аспекте также широко обсуждались транзитные возможности».