На Нанте произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла

Пожарные пытаются потушить огонь, информации о пострадавших пока не поступало. Причина пожара тоже пока неизвестна. На месте работают более спасателей на шести пожарных машинах, а периметр собора оцеплен.

В Twitter службы Атлантической Луары местных жителей призвали не подходить к месту происшествия.

Очевидцы сообщили, что огонь загорелся в соборе примерно в 7:30 утра по местному времени (8:30 мск).

Собор Святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей Франции. Собор заложен в 1434 году. Его строительство заняло 457 лет и завершилось только в 1891 году.

Напомним, во Франции недавно закончили реставрацию одной из главных достопримечательностей мира — Собора Парижской Богоматери. Огонь охватил его 15 апреля прошлого года, сообщал сайт KP.ru. В Нотр-Даме полностью обрушились крыша, шпиль и часы.