На МКС зафиксирована утечка воздуха

Незначительная утечка воздуха произошла на Международной космической станции, опасности для экипажа нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», — заявил собеседник агентства.

По предварительным данным, разгерметизация произошла в американском сегменте. Она не представляет опасности для экипажа и работы станции.