На месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая найден второй «черный ящик». Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

«Был найден второй «черный ящик» разбившегося пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines», – указано в сообщении.

Напомним, воздушное судно потерпело крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе 21 марта. На борту самолета находились 132 человека. Спустя два дня был найден первый «черный ящик», который направили для расшифровки в Пекин. Все пассажиры и члены экипажа самолета признны погибшими. Специалистам удалось идентифицировать по ДНК 120 человек. Эксперты устанавливают причину произошедшего (aif. ru)