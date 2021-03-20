На Кубе упал и взорвался метеорит

Кубинские ученые зафиксировали падение метеорита на востоке страны, сообщило издание Cubadebate.

За падением космического тела последовал взрыв. Небесные явления зафиксировала сейсмологическая станция Моа. Кроме того, очевидцы происшествия рассказывали о «красном и белом свете», вслед за которым послышался взрыв.

По словам главы кубинской Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, природа явления свидетельствует, что это был метеорит. Ученый добавил что характеристики ударной волны, которую зафиксировали датчики, указывают на то, что космическое тело взорвалось в воздухе.

В январе сообщалось о падении метеорита в Иркутске. Болид был не больше куриного яйца и полностью сгорел на высоте около 25 км.

Ранее стало известно, что метеорит, упавший в американском штате Мичиган,содержит внеземные органические соединения, которые могут пролить свет на вопрос возникновения жизни на Земле (aif.ru)