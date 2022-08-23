Встреча представителей комиссий по вопросам демаркации и безопасности границы между Азербайджаном и Арменией намечается в августе в Москве.

Как сообщает «Sputnik Армения», об этом сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Отмечается, что отдельная повестка вопросов на данный момент не определена.

24 мая на границе состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении. Эта были первые переговоры Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна в рамках работы комиссий по делимитации и пограничной безопасности.