На китайско-индийской границе произошли стычки

В результате столкновений индийских и китайских военных на границе двух стран погибли трое военнослужащих ВС Индии, передает канал NDTV.

Стычки имели место в ночь на вторник в районе долины Галван спорного региона Ладакх.

В Генштабе ВС Индии подтвердили гибель офицера и двух солдат.

«Военные проводят активные переговоры с тем, чтобы разрядить обстановку»,- говорится в сообщении.

В начале мае индийская сторона обвинила Китай в нарушении границы в регионе Ладакх.

Ситуация обострилась после того, как китайские военные выставили блокпост на территории, которую Нью-Дели считает своей, и не покинули зону после многочисленных предупреждений.

В последующие дни Индия и Китай стянули дополнительные силы к районам Демчоа, Чумар, Даулат-Бег-Олди, в долине реки Галван и озера Пангонг-Цо.

Китайские военные установили около 100 палаток в долине Галван, увеличив при этом число патрульных катеров на озере Пангонг — Цо.