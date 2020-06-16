На китайско-индийской границе произошли стычки

В результате столкновений индийских и китайских военных на границе двух стран погибли трое военнослужащих ВС Индии, передает канал NDTV.
Стычки имели место в ночь на вторник в районе долины Галван спорного региона Ладакх.
В Генштабе ВС Индии подтвердили гибель офицера и двух солдат.
«Военные проводят активные переговоры с тем, чтобы разрядить обстановку»,- говорится в сообщении.
В начале мае индийская сторона обвинила Китай в нарушении границы в регионе Ладакх.
Ситуация обострилась после того, как китайские военные выставили блокпост на территории, которую Нью-Дели считает своей, и не покинули зону после многочисленных предупреждений.
В последующие дни Индия и Китай стянули дополнительные силы к районам Демчоа, Чумар, Даулат-Бег-Олди, в долине реки Галван и озера Пангонг-Цо.
Китайские военные установили около 100 палаток в долине Галван, увеличив при этом число патрульных катеров на озере Пангонг — Цо.