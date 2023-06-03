В церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 3 июня в президентский комплексе в Анкаре примут участие 21 глав государства и 13 премьер-министров, а также многие министры и представители международных организаций, в том числе Организации турецких государств, НАТО и Организации исламского сотрудничества, сообщает Агентство Анадолу.

Президент Эрдоган, победивший на президентских выборах, набрав 27 миллионов 834 тысячи 589 голосов, 3 июня примет участие в церемонии приведения к присяге в Великом национальном собрании Турции (TBMM).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 16:00 по бакинскому времени принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент). Таким образом он вступил в должность президента Турецкой Республики на пятилетний срок.

Эрдоган получил свой мандат от временного спикера Великого национального собрания Турции Девлета Бахчели.

Затем в президентском дворце пройдет церемония инаугурации. В церемонии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Болгарии Румен Радев, президент Габона Али Бонго Ондимба, президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Черногории Яков Милатович, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Косово Вьоса Османи, президент ТРСК Эрсин Татар, президент Северной Македонии Стево Пендаровски, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Руанды Поль Кагаме, президент Сенегала Маки Салл, президент Сомали Хасан Шейх Махмуд, президент Того Фор Эссозимна Гнасингбе, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин Чуппу, президент Гвинеи Мамади Думбуя.

В списке почетных гостей 13 премьер-министров, в том числе премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейбе.

В церемонии также примут участие представители 8 международных организаций, в том числе генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубаничбек Омуралиев, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха.

12 стран будут представлены на уровне спикеров парламентов, в числе которых председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Дин Чжунли.

В церемонии примут участие бывший президент Германии Кристиан Вульф, бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший президент ТРСК Дервиш Эроглу, бывший член президентского совета Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

После завершения церемонии инаугурации президент Турции обнародует новый состав кабинета министров.