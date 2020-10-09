На границе Грузии и Азербайджана грузинские националисты провели акцию

До этого представители «Грузинского марша» провели акцию протеста у офиса правящей в бытность президентом Михаила Саакашвили партии «Единое национальное движение». Они обвинили Саакашвили в продаже монастырского комплекса Давид-Гареджи и потребовали снять его партию с предстоящих выборов, сообщает.

Активисты также анонсировали начало масштабных акций протеста на будущей неделе.