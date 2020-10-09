На границе Грузии и Азербайджана грузинские националисты провели акцию

Представители ультранационалистической партии «Грузинский марш – национальное движение» провели акцию протеста на границе Грузии и Азербайджана, у монастыря Давид-Гареджи (Кешикчидаг), сообщает «Спутник-Грузия».
Они приехали на 20 машинах, скандируя «Давид Гареджи – это Грузия», «да здравствует Грузия».

До этого представители «Грузинского марша» провели акцию протеста у офиса правящей в бытность президентом Михаила Саакашвили партии «Единое национальное движение». Они обвинили Саакашвили в продаже монастырского комплекса Давид-Гареджи и потребовали снять его партию с предстоящих выборов, сообщает.

Активисты также анонсировали начало масштабных акций протеста на будущей неделе.

| 2020-10-09T20:29:05+04:00 9 октября 2020, 20:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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