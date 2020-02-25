На границе Азербайджана и Ирана начал действовать выездной госпиталь

Государственный таможенный комитет организует работы по дезинфекции на Астаринском и Билясуварском контрольно-пропускных пунктах на азербайджано-иранской границе в рамках профилактических мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Отмечается, что выездной госпиталь Управления медслужбы комитета командирован на Билясуварский пост, а на Астаринском посту усилен медперсонал.

Выездной госпиталь оказывает услуги на посту с сегодняшнего дня, и при выявлении лиц с подозрительными симптомами они будут переданы в соответствующие структуры TƏBİB.