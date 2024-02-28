Ряд каналов социальных сетей, связанных с государственными структурами Армении, опубликовали непрофессионально смонтированное видео дезинформационного характера о якобы произошедшем сегодня утром инциденте в направлении Лачина.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что в результате изучения метаданных представленного видео и проведенного краткого исследования было установлено, что видеозаписи, снятые в разное время и в разных географических точках, не имеют ничего общего с указанным происшествием.