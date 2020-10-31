На голливудской «Аллее славы» снова разбили звезду Трампа

Житель США Джеймс Отис в очередной раз уничтожил именную звезду американского лидера Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы» в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

Отмечается, что он разбил звезду киркой. После содеянного мужчина сдался полиции. Его обвиняют в вандализме. По данным издания, Отис ранее неоднократно уничтожал символ, посвящённый Трампу. В предыдущий раз это произошло в начале октября.

За аналогичное преступление, совершённое в 2017 году, Отис был приговорён к трём годам тюремного заключения условно, общественным работам и штрафу в размере $4,4 тыс.

Дональд Трамп удостоился звезды на Аллее славы в 2007 году за популярное реалити-шоу The Apprentice на телеканале NBC, в котором выступал ведущим. Вандалы неоднократно оскверняли памятный знак.

Ранее сообщалось, что звезду Трампа разбил человек в костюме Халка (lenta.ru)